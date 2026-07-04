Un uomo di 55 anni è finito in codice rosso e in pericolo di vita all’ospedale Niguarda di Milano dopo essere stato accoltellato fuori da un bar via Capecelatro, zona San Siro, da un ragazzo di 22 anni che è stato bloccato dai passanti e consegnato alla Polizia.

L’accoltellamento è avvenuto attorno alle 7.30 di oggi. Il 55enne sarebbe stato colpito all’addome e alla schiena con una lama di 7,5 centimetri. A bloccare la furia del ragazzo sono stati gli stessi clienti del bar e alcuni passanti che hanno assistito alla scena.

L’aggressore è un ventiduenne italiano di origine gambiana. È arrivato a Milano da pochissimi giorni e proveniente da fuori regione. Il giovane è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio. Vittima e aggressore, stranieri nati in Italia, non risulta si conoscessero e non sono stati individuati motivi che hanno portato il più giovane a colpire. Al momento sono in corso accertamenti: il sospetto è che il 22enne abbia problemi psichiatrici.