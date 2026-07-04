Nei giorni scorsi sul web è diventato virale il video di un uomo che a Steamboat Springs, in Colorado, si è ritrovato faccia a faccia con un orso seduto sul sedile anteriore della propria auto. Come si vede nel video, Andy Kerrigan si è diretto verso l’auto ignaro del fatto che ad aspettarlo c’era un orso selvatico sul sedile di guida. Una volta aperta la portiera, l’uomo ha dovuto affrontare una sorpresa del tutto imponderabile. Dopo aver scoperto l’ospite inatteso, Kerrigan è corso via di fronte alla sua auto, ha scattato alcune foto all’orso e ha iniziato battere sul cofano nel tentativo di spaventarlo. Tuttavia, l’orso ha continuato a frugare all’interno del veicolo. Kerrigan si è quindi aiutato con una tavola di legno, che ha iniziato a battere contro l’auto spaventando l’orso, che infine è uscito dal veicolo.