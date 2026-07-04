Vigilanza Rai: partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra si sono confrontati ed hanno confermato la linea dura: dopo le dimissioni degli esponenti del centrosinistra a cui sono seguite anche quelle dei componenti del centrodestra, l’intenzione è di ostacolare la formazione della nuova maggioranza in commissione fino alla fine della legislatura.

Le opposizioni non forniranno i nomi dei deputati e senatori da re-insediare. La maggioranza vorrebbe invece accelerare e già dalla prossima settimana vorrebbe far passare delle nuove norme di governance che abbasserebbero il quorum per far eleggere la presidente Simona Agnes. Se accadesse, la risposta da parte della sinistra sarà durissima. È questo l’epilogo di uno stallo politico che va avanti da quasi due anni e che ha impedito alla commissione di svolgere appunto una delle sue funzioni principali: ratificare la nomina del presidente della Rai e vigilare sull’attività dell’azienda.

La Russa: “Sinistra faccia un nome per presidente di garanzia in Rai. Se lo suggerissi io verrebbe classificato come fascista”

Oltre alla possibilità di una forzatura da parte della maggioranza, si è parlato dell’ipotesi di un presidente di garanzia. E sulla questione è intervenuto Ignazio La Russa: “Io tre mesi fa ho fatto una proposta che è ancora valida per uscire dallo stallo. Come sempre ci vuole un compromesso. Dico al centrodestra: ritirate Agnes. Dico alla sinistra: volete un presidente di garanzia? Fate una rosa di nomi che la sottopongo io al centrodestra e provo anche a cercare un nome di garanzia”.

Prosegue il presidente del Senato: “Non potete però chiedermi che per fare entrare uno di garanzia ne debba uscire uno di centrodestra che fa perdere l’equilibrio dei numeri. D’altra parte, se un nome lo suggerissi io verrebbe subito classificato come fascista. Se loro domani ci danno una rosa di nomi accettabile per il centrodestra io provo a trovare la quadra”.