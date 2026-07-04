Omicidio a Vieste, in provincia di Foggia, nella tarda serata di ieri: Antonello Scirpoli, 35 anni, è stato ucciso a fucilate mentre era a bordo di uno scooter in località Defensola, alla periferia della città, nei pressi della sua abitazione. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri.

Scirpoli era noto alle forze dell’ordine. Era stato condannato per aver favorito la latitanza di Gianluigi Troiano, ritenuto dagli investigatori braccio destro del boss garganico Marco Raduano, entrambi attualmente collaboratori di giustizia. Sul delitto indaga la Direzione distrettuale antimafia di Bari, ritenendo che l’omicidio si inquadri in un contesto di criminalità organizzata. Scirpoli era accusato di aver fornito supporto logistico a Troiano – poi catturato in Spagna – allo scopo di avvantaggiare l’associazione mafiosa di appartenenza del latitante, riconducibile al Raduano. Per questa vicenda è stato condannato a 4 anni di reclusione in appello e da qualche mese, dopo la sentenza di secondo grado non ancora definitiva, che risale a fine 2025, era tornato in libertà.

Sindaco Vieste: “Credevamo di essere usciti da un incubo”

“Che qualcosa si stesse muovendo negli ambiti criminali lo si era percepito con il tentato omicidio avvenuto a marzo scorso, poi l’altro episodio in piazza a giugno e ora l’omicidio di Scirpoli. Avevo segnalato fin da marzo le mie preoccupazioni alle forze dell’ordine. Eravamo usciti da un incubo lungo tanti anni nel 2019, a quando risaliva l’ultimo omicidio, ora sembra che ci stiamo ritornando”. A dirlo all’Ansa è il sindaco di Vieste, Giuseppe Nobiletti.

A giugno un 42enne è rimasto ferito ad un braccio da colpi di pistola esplosi da un 17enne rintracciato dai carabinieri e posto in comunità. A marzo un altro ferimento avvenne davanti ad un supermercato. “Vogliamo la stessa attenzione che ci fu in quegli anni e che ha portato ad una situazione di tranquillità per diverso tempo – ha continuato il primo cittadino – . Servono attività come quelle messe in campo negli anni passati per sconfiggere la criminalità”.