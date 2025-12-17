Nelle campagne di Bagnolo in Piano, nel Reggiano, un agricoltore di 85 anni ha perso la vita all’interno dell’azienda agricola di famiglia. La vittima è Antonio Chiozzi, storico allevatore, morto nel tardo pomeriggio di ieri dopo essere caduto in una cisterna di liquami per cause che restano al vaglio degli inquirenti. L’incidente è avvenuto in via Bassa, nella frazione di San Michele, a pochi metri dall’abitazione.

Secondo una prima ricostruzione, l’anziano era uscito di casa come faceva ogni giorno, intorno alle 17, per andare a prendere il latte nella stalla. Durante il tragitto, probabilmente a causa dello spostamento improvviso di una grata esterna, avrebbe messo il piede nel punto sbagliato, precipitando nel vascone sottostante, profondo diversi metri e parzialmente pieno di liquami.

Nonostante la caduta, Chiozzi sarebbe riuscito inizialmente a chiedere aiuto. “Aiuto, aiuto, non ce la faccio più…”, avrebbe urlato prima di perdere le forze. Le invocazioni sono state sentite dai familiari, che si trovavano nelle vicinanze e sono intervenuti immediatamente. Con l’aiuto di un mezzo agricolo sono riusciti a raggiungerlo e a riportarlo sul piazzale esterno, dove hanno tentato disperatamente di rianimarlo. Nel frattempo sono stati allertati i soccorsi.

Sul posto sono arrivati l’ambulanza della Croce Rossa, l’automedica, i vigili del fuoco e i carabinieri di Bagnolo, insieme ai tecnici del Servizio di Medicina del lavoro dell’Ausl. Nonostante i lunghi tentativi di rianimazione, per l’85enne non c’è stato nulla da fare.