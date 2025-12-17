“Aiuto, aiuto, non ce la faccio più…”, agricoltore di 85 anni muore cadendo in una cisterna
Nelle campagne di Bagnolo in Piano, nel Reggiano, un agricoltore di 85 anni ha perso la vita all’interno dell’azienda agricola di famiglia. La vittima è Antonio Chiozzi, storico allevatore, morto nel tardo pomeriggio di ieri dopo essere caduto in una cisterna di liquami per cause che restano al vaglio degli inquirenti. L’incidente è avvenuto in via Bassa, nella frazione di San Michele, a pochi metri dall’abitazione.
Secondo una prima ricostruzione, l’anziano era uscito di casa come faceva ogni giorno, intorno alle 17, per andare a prendere il latte nella stalla. Durante il tragitto, probabilmente a causa dello spostamento improvviso di una grata esterna, avrebbe messo il piede nel punto sbagliato, precipitando nel vascone sottostante, profondo diversi metri e parzialmente pieno di liquami.
Nonostante la caduta, Chiozzi sarebbe riuscito inizialmente a chiedere aiuto. “Aiuto, aiuto, non ce la faccio più…”, avrebbe urlato prima di perdere le forze. Le invocazioni sono state sentite dai familiari, che si trovavano nelle vicinanze e sono intervenuti immediatamente. Con l’aiuto di un mezzo agricolo sono riusciti a raggiungerlo e a riportarlo sul piazzale esterno, dove hanno tentato disperatamente di rianimarlo. Nel frattempo sono stati allertati i soccorsi.
Sul posto sono arrivati l’ambulanza della Croce Rossa, l’automedica, i vigili del fuoco e i carabinieri di Bagnolo, insieme ai tecnici del Servizio di Medicina del lavoro dell’Ausl. Nonostante i lunghi tentativi di rianimazione, per l’85enne non c’è stato nulla da fare.