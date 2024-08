Al casinò di Enghien-les-Bains, in Francia, due bari dell’est europeo rubavano al gioco grazie a telecamere di ultima generazione.

I due uomini sono stati arrestati in flagranza di reato al casinò di Enghien-les-Bains (Val-d’Oise) accusati di “frode organizzata per banda” e incarcerati. Un nuovo metodo di frode, finora sconosciuto in Francia.

Manon Aublanc e Jean-Michel Décugis raccontano sul Parisien e Valeursactuelles.com rilancia.

Il trucco potrebbe ispirare Hollywood per un film sui casinò

Il colpo è stato scioerto nella notte tra domenica 28 e lunedì 29 luglio: due uomini, originari dei paesi dell’Est, un ucraino di 63 anni e un lituano di 37 anni, sono stati arrestati in flagranza di frode nella casa da gioco di Enghien-les-Bains (Val-d’Oise). I due truffatori avevano telecamere nascoste in grado di indovinare le carte distribuite durante le partite di poker o blackjack.

Uno aveva nascosto la telecamera in un cellulare appoggiato sul tavolo da gioco, l’altro se l’era attaccata al petto con del nastro adesivo nascosto dietro una maglietta.

Gli investigatori hanno pututo svelare questo nuovo metodo di imbroglio ai tavoli da gioco, finora “sconosciuto in Francia e molto poco documentato in Europa”, secondo il capo del Servizio centrale delle corse e dei giochi della polizia nazionale (SCCJ) ), Stéphane Piallat.

I due usavano telecamere radenti in grado di indovinare le carte distribuite durante le partite di poker o blackjack. Il primo era nascosto nella parte anteriore di un cellulare appoggiato sul tavolo da gioco per filmare le carte mentre uscivano dalla scarpa.

Una seconda telecamera era attaccata con nastro adesivo al petto di uno dei giocatori e nascosta dietro la sua maglietta. Quest’uomo indossava un auricolare invisibile a occhio nudo, che può essere rimosso solo utilizzando un magnete. Il suo complice si trovava all’esterno del casinò e visionava le immagini riprese dalle due telecamere. Poi gli dava le istruzioni di gioco per poter vincere la partita.

“Professionisti del gioco” con “comportamenti molto studiati”

I due truffatori furono infine arrestati quando volevano reprimere il casinò di Enghien-les-Bains. Da allora sono stati incriminati per “frode organizzata da bande organizzate” e posti in custodia cautelare. La procura di Pontoise ha aperto un’indagine giudiziaria. Si tratterebbe di truffatori professionisti che avrebbero potuto essere attivi in ​​numerosi casinò in Francia e in Europa.

Una perquisizione effettuata nella loro camera d’albergo ha permesso loro di trovare documenti d’identità e carte di casinò falsi della regione parigina, del sud della Francia e dell’Europa. Questi cittadini lituani e ucraini sono sconosciuti alla polizia.

“Evidentemente sono specializzati in questo tipo di crimini. Sono professionisti del gioco, hanno un comportamento molto studiato, non si tratta di personaggi delinquenti coinvolti nel traffico di droga o di sfruttamento della prostituzione”, ha spiegato il capo del Servizio Centrale Corse e Giochi della Polizia nazionale (SCCJ), Stéphane Piallat al Parisien.

Danno significativo

Gli investigatori della SCCJ sospettavano che fosse emersa una nuova tecnica di frode dato il “comportamento di alcuni giocatori che avevano risultati anomali”, riferisce Le Parisien.

Stéphane Piallat ha precisato che i due sospettati erano in possesso di “un’attrezzatura molto efficiente”, riferendosi al “microauricolare invisibile ad occhio nudo, che può essere rimosso solo con un magnete”. La fotocamera del telefono potrebbe essere “fatta in casa” o “un prototipo realizzato da un’azienda”. Il danno derivante dai loro imbrogli è ancora in fase di valutazione, ma potrebbe essere colossale. Le “vincite” dei truffatori hanno raggiunto i 200.000 euro in un solo casinò, dove ne hanno visitati diversi.

Parisien

Valeurs actuelles