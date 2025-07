L’Italia si prepara ad affrontare una nuova, intensa ondata di calore proveniente dal Nord Africa. Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, è in arrivo una “forte fiammata africana” che colpirà in modo particolare il Sud Italia, con la Sicilia nel mirino dell’Anticiclone Africano. Le temperature inizieranno a salire già durante il fine settimana, con picchi di 40 gradi attesi in Sardegna, Sicilia e Puglia.

Ma il vero allarme riguarda la prossima settimana. A partire da lunedì 22 luglio, le temperature nelle zone interne tra Siracusa e Catania potrebbero raggiungere i 45 gradi. Secondo Tedici, se il vento secco dovesse accentuare l’effetto dell’anticiclone, potrebbe addirittura essere battuto il record europeo di caldo: i 48,8 gradi registrati a Floridia, in provincia di Siracusa, l’11 agosto 2021. In tal caso, si potrebbe arrivare a sfiorare la soglia dei 50 gradi, un traguardo mai raggiunto prima né in Italia né nel resto d’Europa.

Rischio collasso delle reti elettriche e notti tropicali

La situazione meteorologica appare anomala anche in quota. I modelli previsionali, riferisce Tedici, indicano 30 gradi a circa 1.500 metri di altitudine in libera atmosfera, un valore quasi mai registrato sul territorio italiano. Questo fenomeno si tradurrà, nelle zone colpite, in temperature notturne attorno ai 28 gradi e massime che potrebbero superare i 49 gradi tra lunedì 22 e mercoledì 24 luglio, soprattutto nelle province di Siracusa, Catania e Caltanissetta.

Il caldo estremo non rappresenta soltanto un pericolo per la salute delle persone, ma anche per le infrastrutture. Il meteorologo avverte che le reti elettriche, già sotto pressione per l’uso intensivo dei condizionatori, potrebbero collassare in alcune aree, con possibili blackout e disagi alla popolazione. L’ondata di calore dovrebbe persistere fino a giovedì 24 luglio, interessando tutto il Sud e parte del Centro Italia.