In occasione dell’inaugurazione del nuovo “percorso salute”, Donald Trump ha invitato alla Casa Bianca diversi ragazzini. Con loro si è messo a chiacchierare davanti alle telecamere. Rivolgendosi ad una bambina di 10 anni ha chiesto che sport pratichi. “Gioco a pallavolo e questa estate sto cercando di entrare nella squadra di calcio”, ha risposto la piccola. Trump l’ha incalzata: “E con la tua altezza fai schiacciate a pallavolo? Riesci a saltare in alto?”. “Non molto”, ha ammesso lei. “Allora forse il calcio potrebbe essere meglio”, ha commentato il presidente sorridendo.

Durante la mattinata, Trump si è messo a giocare a golf nel giardino della Casa Bianca insieme ai bambini presenti che davanti al presidente si sono messi anche a fare delle flessioni e vari esercizi ginnici.

Trump parla di Iran ai giovani atleti presenti alla Casa Bianca

Durante l’incontro, nello Studio Ovale Trump si è messo a parlare di Iran dicendo che “non avrà mai l’arma nucleare, non deve averla. L’Iran non ha più la marina, non ha più aeronautica, non ha più nulla”, ha ribadito il tycoon attaccando come sempre i media “fake news” per i quali Teheran “sta facendo bene nella guerra”. E sempre rivolto ai bimbi ha ripetuto anche un altro dei suoi leitmotiv sulle elezioni del 2020: “Avevo vinto”. Lo stesso presidente si è poi chiesto se il suo discorso “non fosse un po’ troppo” per i ragazzini.