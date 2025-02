Incidente aereo questa mattina, venerdì 28 febbraio, a Cino, in Valtellina. Un aliante partito dalla base di Alzate Brianza, in provincia di Como, si è schiantato attorno alle 8.30, dopo quasi due ore di volo, nei boschi, a circa 400 metri di quota. Tra le ipotesi della caduta quella del “bird strike”, la collisione con degli uccelli in volo.

A bordo c’erano un uomo di 58 anni e una donna di 43. La coppia è rimasta gravemente ferita, ma non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i sanitari, i Vigili del fuoco (tra cui un gruppo specializzato nei soccorsi alpini e fluviali) e i Carabinieri. I Vigili hanno estratto entrambi dall’abitacolo del velivolo, in cui era scattato il paracadute d’emergenza. L’uomo, che ha riportato vari traumi, è stato portato con l’elisoccorso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, mentre la donna è stata trasportata in una zona più accessibile e poi all’ospedale di Gravedona in ambulanza.

La coppia voleva stabilire un record mondiale

I due feriti, che fanno coppia anche nella vita, sono piloti esperti. A bordo dell’aliante intendevano stabilire un record mondiale raggiungendo i 450 km/h, come ha fatto sapere l’azienda che produce l’ultraleggero. Tra le ipotesi sulla causa della caduta c’è quella del “bird strike”, ossia un incidente con degli uccelli in volo. L’apparecchio è stato infatti trovato con il vetro rotto che, nell’impatto, potrebbe essere finito sul volto dei due piloti.