Alla mamma scivola uno spazzolino nella gola del figlio, 18enne salvato dal gastroenterologo

Alla mamma scivola uno spazzolino nella gola del figlio, un oggetto che avrebbe potuto ucciderlo, soffocandolo o perforandogli gli organi interni. Ma per fortuna, i medici dell’ospedale San Leopoldo Mandic di Merate sono riusciti a estrarlo prima che, come racconta Il Giorno, lo spazzolino gli causasse lesioni irreparabili.

La ricostruzione

“Mia mamma lo stava usando per controllarmi la gola, che mi faceva male – ha raccontato il 18enne –. Non so come sia potuto succedere, le è scivolato e l’ho ingoiato.” Lo spazzolino, si legge, non era stato possibile individuarlo con una radiografia. È stato quindi necessario l’intervento del dottor Antonio Armellino, gastroenterologo reperibile, che ha sottoposto il ragazzo a un’endoscopia. Tramite la sonda, il dottore è riuscito a localizzare lo spazzolino e, sempre utilizzando l’endoscopio, è riuscito prima ad afferrarlo e poi a estrarlo senza provocare danni. Alla fine, il 18enne è stato dimesso senza conseguenze.