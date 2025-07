Nel suo piccolo, il grido di gioia per il ritrovamento di Allen è stato anche più intenso di quello che qualche ora dopo avrebbe coinvolto gli italiani incollati alle tv per seguire il formidabile Sinner.

Si era allontanato dal camping di Latte

È qui, è vivo”: poco prima di pranzo l’annuncio dei volontari della Protezione civile, dopo 36 ore di angoscia, un giorno e mezzo di oscuri presagi e cattivi pensieri. Allen è un bambino speciale, si era allontanato senza un vero perché dal campeggio in frazione Latte di Ventimiglia, in provincia di Imperia, nella serata di venerdì.

Lo hanno ritrovato a tre km e mezzo di distanza dopo averlo cercato dappertutto. Se ne stava accucciato, gli occhi sgranati, silenzioso, al riparo di un pilone sulla strada che conduce al bosco.

Qualche graffio dovuto ai rovi ma nulla di più, Allen era vivo e in buone condizioni di salute. Il caposquadra lo ha preso in braccio, senza riuscire a trattenere una emozione profonda, un sorriso incredibile come probabilmente non ne aveva fatti mai.

Tutti hanno contribuito al suo ritrovamento

Poi l’annuncio atteso da tutto il paese, tutti i cittadini mobilitati e autoconvocati in piazza, trepidanti e con un solo cuore. Perché al suo ritrovamento hanno partecipato tutti. Tutti stretti intorno a una madre che non ha più smesso di piangere anche quando paura e angoscia si sono sciolti in lacrime di gioia e liberazione.

Tutto il paese piangeva e sorrideva e registrava con i cellulari attimi di un’emozione immensa. In trecento hanno cercato Allen: carabinieri e polizia, Guardia di finanza e Protezione civile, volontari con i cani molecolari, semplici cittadini, turisti. In cielo elicotteri e droni, sommozzatori per scandagliare i rivi.

La mamma e il papà hanno percorso chilometri sulle auto delle forze dell’ordine con i megafoni, chiamando il piccolo Allen. E mentre in tanti lo cercavano, le forze dell’ordine indagavano sulla testimonianza di un uomo che aveva detto di averlo visto vivo e di averlo accompagnato fino a un bivio.

Un giallo nel giallo che fortunatamente si è risolto subito, al di là di contraddizioni e incongruenze dell’uomo che per qualche momento hanno fatto temere il peggio. Alla fine il testimone ha messo gli investigatori sulla pista giusta. Ma che paura, che angoscia fino a quando non lo hanno ritrovato. Accucciato e silenzioso, negli occhi un lampo di gioia e gratitudine.