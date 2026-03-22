Per oltre settant’anni ha scavato tombe, quasi per caso. Ora, a 92 anni, Allen McCloskey lascia il lavoro da becchino e chiude una carriera record durata 73 anni e 75 giorni. Tutto era iniziato nel 1952, quando a un giovane dell’Indiana fu chiesto di sostituire per una settimana il becchino del cimitero di Galveston. Quel lavoro temporaneo, cominciato scavando a mano, si è trasformato in una vita intera: migliaia di sepolture, un ruolo silenzioso ma centrale per la comunità e, nel 2021, il Guinness World Record per la carriera più lunga nel mestiere, allora con 68 anni e 191 giorni. Nel novembre 2025 è arrivata la decisione di fermarsi. Senza annunci, senza cerimonie.

“Aveva intenzione di continuare a scavare ancora per qualche settimana, ma dopo un periodo in cui non si è sentito bene (anche se ora sta meglio), crediamo che abbia accettato la sua decisione, sia mentalmente che fisicamente”, ha scritto il figlio Dean. La famiglia parla di “fine di un’era”, mentre lui ha scelto di uscire in silenzio: “Ho pensato che prima o poi lo avreste saputo”.