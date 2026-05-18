Ieri mattina si è scagliato violentemente contro la sua compagna, tentando dapprima di strangolarla e poi colpendola con un coltello, procurandole gravi ferite al volto. Per questo un 72enne è stato arrestato in flagranza dai Carabinieri a Labico (Roma). L’uomo è ritenuto “gravemente indiziato di tentato omicidio aggravato nei confronti della compagna convivente, una 68enne”.

La vittima è riuscita a rifugiarsi in una stanza dell’abitazione, e da lì è riuscita ad allertare la figlia del convivente e il numero di emergenza 112, segnalando la situazione di pericolo di vita imminente. Sono quindi intervenuti i Carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Colleferro che hanno bloccato il 72enne che ha ammesso le proprie responsabilità.

La donna è stata affidata alle cure del personale medico del 118 e trasportata d’urgenza all’ospedale di Palestrina. Le sue condizioni, tuttavia, si sono rivelate più gravi del previsto ed è stata quindi trasferita presso all’Umberto I° di Roma, dove si trova tuttora ricoverata in prognosi riservata. Al termine del sopralluogo, l’abitazione, i telefoni cellulari e l’arma del delitto sono stati posti sotto sequestro. L’arrestato è stato trasferito nel carcere di Velletri, a disposizione dell’autorità giudiziaria per la convalida da parte del gip.