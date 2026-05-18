Martedì 19 maggio 2026 in piazza del Campidoglio, a Roma, ci sarà “una mobilitazione urgente contro il prelievo forzoso della piccola bimba di Monteverde alla mamma, avvenuto venerdì scorso”. A promuovere il sit-in sono le associazioni femministe, tra cui Differenza Donna e i centri antiviolenza che sin dall’inizio si sono occupate della vicenda. Il presidio è in programma dalle 10.30 alle 13. “Tutte a Roma in piazza del Campidoglio – scrivono – perchè la piccola venga restituita alla sua mamma”.

La bambina in passato si era legata a un tavolo per non essere portata via dalla madre, dopo una perizia di Ctu che riteneva la donna “ostativa”. E il quartiere dove abita, Monteverde, si era mobilitato, scrivendo alla tutrice che aveva richiesto l’allontanamento in una casa famiglia. Ora Stella, nome di fantasia di una bimba affetta da una malattia rara, è stata portata via da scuola “dalla forza pubblica” e collocata dal padre, indagato per maltrattamenti sulla ex, seguita dal 2020 da un centro antiviolenza.