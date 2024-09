Allerta maltempo in Emilia-Romagna, scuole chiuse e “evitare” tutti gli spostamenti

A causa dell’allerta rossa per il maltempo, le scuole resteranno chiuse domani, giovedì 19 settembre, nelle province di Bologna, Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna. La decisione è stata annunciata durante una conferenza stampa dalla presidente facente funzione della Regione Emilia-Romagna, Irene Priolo, dopo una riunione con i presidenti delle province coinvolte. Ogni Comune emetterà ordinanze specifiche per le scuole, che interesseranno tutte le istituzioni scolastiche a partire dalle elementari fino alle superiori. Alcune differenze potrebbero riguardare nidi e scuole materne.

Misure preventive per limitare gli spostamenti

Il motivo principale della chiusura delle scuole, come spiegato da Irene Priolo, è la necessità di ridurre al minimo gli spostamenti tra i territori. Questo è particolarmente importante per le scuole superiori, che coinvolgono spesso studenti provenienti dalle zone appenniniche. L’obiettivo della Regione Emilia-Romagna è prevenire rischi legati al maltempo, invitando i sindaci a coordinarsi con i comitati di sicurezza e i prefetti per mettere in atto le misure necessarie. “Vogliamo evitare i massimi spostamenti possibili per proteggere la popolazione”, ha dichiarato Priolo.

Smart working e sicurezza per i lavoratori

Oltre alla chiusura delle scuole, la presidente Priolo ha rivolto un appello anche ai lavoratori. Ha invitato le aziende a consentire il lavoro in smart working, ove possibile, per evitare spostamenti non necessari. Questa misura aggiuntiva, secondo Priolo, aiuterà a garantire la sicurezza durante l’emergenza maltempo. “Rimanere nelle proprie abitazioni è il comportamento più sicuro in questo momento”, ha ribadito, sottolineando l’importanza di tutelare i cittadini dall’ondata di maltempo prevista nelle prossime ore.