L’Italia affronta una nuova perturbazione atlantica con previsioni meteo che indicano piogge intense, temporali, venti forti e neve, anche a bassa quota. Come rivela 3BMeteo, le piogge interesseranno prima il Nordovest, in particolare la Liguria, la Sardegna e la Lombardia, e si estenderanno poi sul medio-alto Tirreno. Il maltempo, infatti, coinvolgerà anche il Centro-Sud, con fenomeni abbondanti soprattutto sul versante tirrenico. In montagna, invece, tornerà a nevicare, mentre al Nordovest l’aria fredda favorirà nevicate anche a bassa quota, fino a tratti di pianura sul basso Piemonte e nei fondovalle di Valle d’Aosta, Trentino e Alto Adige. Le piogge poi si attenueranno al Nordovest, mentre un nuovo impulso da ovest interesserà le isole maggiori.

Allerta maltempo: le regioni a rischio

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato l’allerta meteo arancione e gialla su diverse regioni. Allerta arancione (criticità moderata) per rischio idraulico: Lazio (Bacini Costieri Sud, Aniene, Liri), Molise (Alto Volturno – Medio Sangro). Allerta arancione per rischio idrogeologico: Sardegna (Tirso, Montevecchio-Pischilappiu). Allerta gialla (criticità ordinaria) per rischio idraulico, idrogeologico e temporali: estesa a gran parte di Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Marche, Molise, Sardegna, Toscana, Umbria e Veneto.

Le previsioni di oggi (28 gennaio)

Nord: piogge e rovesci diffusi, più intensi a ridosso delle Alpi e tra Veneto e Friuli, accumuli locali oltre 50 mm. Neve 300-600 m, in rialzo durante il giorno. Centro: maltempo su regioni tirreniche e Umbria, con rovesci e temporali, più intensi in Toscana interna e basso Lazio (70-80 mm). Neve fino a 1.100-1.200 m in serata. Sul versante adriatico fenomeni più sporadici, in attenuazione con schiarite serali. Sud e isole: piogge su Campania, Calabria tirrenica, Sicilia occidentale e Sardegna; temporanea intensificazione su settori peninsulari, con attenuazione nel pomeriggio e nuovo peggioramento in serata. Venti tesi o forti da ovest-sudest, mareggiate sulle coste occidentali sarde e tirreniche centro-meridionali.