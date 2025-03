L’ondata di maltempo che ha colpito gran parte dell’Italia sta creando moltissimi disagi in Toscana, che dalle 12 è passata dall’allerta arancione a quella rossa. C’è la possiblità che i fiumi maggiori come Arno e Serchio possano innalzare pericolosamente il loro livello. Sono state attivate evacuazioni precauzionali in più parti della Toscana. Secondo quanto appreso alcune di queste evacuazioni riguardano alcuni comuni che si trovano nell’alveo del fiume Arno.

Le precipitazioni proseguiranno anche nelle prossime ore, con un ulteriore peggioramento atteso nel pomeriggio, con piogge intense e persistenti lungo una linea che dalla provincia di Livorno si estenderà verso l’interno, interessando le province di Pistoia, Firenze, Prato, e in parte Arezzo.

Continua a piovere anche in molte zone dell’Emilia Romagna e permane l’allerta meteo. Nella regione prosegue la pioggia battente tra forlivese, ravennate, bolognese e ferrarese. Di conseguenza si alza il livello di molti fiumi. Senio, Lamone e Santerno hanno superato la soglia di allerta gialla nelle aree dell’Appennino, soglia arancione invece per il Lamone a Marradi, in aumento.

L’Arno a quota 3,64 metri

A Firenze, nelle ultime ore, si sono registrate precipitazioni con cumulati fino a 27,8 millimetri. Diffusi superamenti del primo livello di riferimento su tutto il reticolo monitorato del bacino dell’Arno, in particolare nelle province di Firenze, Prato e Pistoia, ma anche nell’aretino e nel pisano.

Nel tratto fiorentino l’Arno, che in mattinata aveva superato il primo livello di guardia, è arrivato raggiungere i 3,64 metri. Sul posto la sala operativa della protezione civile del Comune ha inviato squadre che stanno già intervenendo.

Sesto Fiorentino, esonda il Rimaggio

A Sesto Fiorentino (Firenze) ha esondato in pieno centro il torrente Rimaggio, in piazza del Mercato, allagando le strade adiacenti. Il Comune ha emanato l’allerta rossa. Allagamenti rilevanti anche in altre zone della città. Il Comune invita i cittadini a “non uscire di casa, non mettersi alla guida e a spostarsi ai piani alti”.



De Pascale: “Sotto controllo ma restiamo in allerta”

L’ondata di maltempo in Emilia-Romagna “sta seguendo le previsioni”, quindi per ora si può dire che “è sotto controllo. Ma non bisogna sottovalutare la situazione, perché l’evento durerà ancora tutta la giornata” e nel pomeriggio “potremmo vedere un recrudescenza”.

A fare il punto è il presidente della Regione, Michele de Pascale, con un video di aggiornamento a metà mattina dal Centro regionale di Protezione civile. “Le previsioni della nottata sono state confermate dagli eventi- spiega de Pascale- in questo momento abbiamo superamenti di soglia due nel bacino romagnolo, soprattutto per quanto riguarda il Lamone, e negli affluenti del Reno”.

In mattinata, continua il presidente, “l’evento prosegue in maniera più intensa per il bolognese, mentre nel pomeriggio nuovamente potremmo vedere una recrudescenza più a sud e sempre nella zona centrale della regione”. Al momento, assicura de Pascale, “tutte le funzioni sono attivate. Abbiamo fatto una riunione con la Protezione civile nazionale, tutto è predisposto: volontari, soccorsi. Tutte le attivazioni che era possibile fare sono state fatte. I Comuni in maniera molto corretta hanno attivato i Coc, siamo in coordinamento con tutte le Prefetture e i centri provinciali”.