Il noto medico pediatra di Gaza, Hussam Abu Safiya, si trova attualmente nel carcere israeliano di Nitzan. Durante l’ultimo incontro con il suo avvocato, avvenuto il 2 luglio scorso, il dottore ha pronunciato parole chiare: “Mi hanno portato qui per uccidermi, questa è l’ultima volta che mi vedrai”. Da oltre un anno e mezzo l’uomo si trova in isolamento senza che sia mai stato celebrato un processo. La sua famiglia denuncia di essere stato pestato diverse volte da quando sono stati lanciati appelli che chiedono la sua liberazione. Israele lo ritiene affiliato ad Hamas malgrado numerose organizzazioni internazionali continuino a chiederne l’immediato rilascio: ex direttore dell’ospedale Kamal Adwan, Abu Safiya si era rifiutato di abbandonare la struttura sanitaria come ordinato dall’Idf.

Abu Safiya, già nel 2014 aveva denunciato pubblicamente le drammatiche condizioni dei bambini nella Striscia lanciando l’allarme sulla grave malnutrizione dovuta alla mancanza di latte materno. Durante l’ultima udienza in tribunale per il prolungamento della sua detenzione, il medico è apparso visibilmente provato e fortemente dimagrito.