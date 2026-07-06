Il primo ministro australiano Anthony Albanese è stato costretto a scusarsi per aver detto che sarebbe andato a letto con Kyle Minogue. Albanese aveva scelto la cantante australiana durante un gioco in un’intervista in un podcast comico in cui doveva scegliere tra due o tre donne popolari in Australia. Il premier doveva dire con chi avrebbe fatto sesso, si sarebbe sposato o avrebbe frequentato.

Albanese prima si era rifiutato di rispondere poi aveva scelto Kylie Minogue. L’opposizione lo ha criticato accusandolo di essere stato “irrispettoso nei confronti delle donne” e Albanese si è scusato.