Al Terminal 3 dell’aeroporto di Fiumicino è stato commesso un furto da un milione di euro. Vittima una coppia di turisti americani di 40 e 42 anni che si trovavano allo sportello tax refund: i due erano in procinto di partire per gli Stati Uniti e stavano completando le procedure per il rimborso dell’Iva sugli acquisti di lusso effettuati nel centro di Roma.

Il furto è avvenuto il 2 giugno e la notizia è stata resa diffusa solo ora dalla Polizia e ripresa dal quotidiano Repubblica. Secondo quanto ricostruito, i turisti sono stati derubati in un momento di distrazione. Due persone si sono avvicinate ai carrelli che trasportavano numerose valigie e borse griffate piene di gioielli, orologi di pregio e accessori di alta moda firmati Hermès, Gucci e Louis Vuitton per poi allontanarsi dopo pochi secondi con il bottino.

Le indagini sono scattate subito e una coppia di origine bosniaca, di 21 e 20 anni, è stata arrestata con l’accusa di furto aggravato in concorso. I due si sono allontanati dall’aeroporto a bordo di un camper per dirigersi a Venezia: qui sono stati fermati ed è scattata la perquisizione del camper da cui è emersa parte della refurtiva. Il resto del bottino resta al momento disperso.