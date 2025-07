È stato proclamato da alcune sigle sindacali autonome un nuovo sciopero nazionale del personale del Gruppo FS Italiane. Lo stop, che coinvolgerà il personale di Trenitalia, Trenord e quello di altre aziende del trasporto ferroviario, inizierà lunedì 7 luglio e terminerà il giorno successivo, martedì 8. Il gruppo FS, tramite una nota, ha comunicato che potrebbero esserci cancellazioni e ritardi, che metteranno a rischio la regolare circolazione dei treni, sia quelli regionali che quelli a lunga percorrenza. Vediamo nel dettaglio gli orari dello stop e le fasce di garanzia.

Orari dello sciopero e fasce di garanzia

Lo sciopero inizierà alle ore 21 di lunedì 7 luglio e durerà fino alle 18 di martedì 8. Come di consueto, per il trasporto regionale, saranno garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6:00 alle ore 9:00. Per consultare nel dettaglio tutti i servizi relativi alle fasce di garanzia i viaggiatori potranno visitare trenitalia.com, per Trenord il sito trenord.it e per Trenitalia Tper il sito trenitaliatper.it.

Come spesso accade, la protesta sindacale potrebbe comportare sostanziali modifiche al servizio anche prima dello sciopero e dopo la sua conclusione. Per tutti i viaggiatori che intendono rinunciare al proprio biglietto, potranno chiedere un rimborso fino all’ora di partenza del treno prenotato, per gli Intercity e le Frecce, e fino alle ore 24:00 del giorno antecedente lo sciopero stesso, per tutti i treni regionali.