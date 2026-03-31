Un ragazzo di 14 anni è stato accoltellato nei bagni della sua scuola a Scampia, Napoli: per l’aggressione sono stati denunciati un 17enne, accusato di lesioni personali e porto abusivo di arma, e un 15enne per favoreggiamento. È questo l’esito delle prime indagini dei carabinieri su un episodio avvenuto nel pomeriggio di lunedì 30 marzo all’interno dell’istituto “Pontano delle Arti e dei Mestieri”, in viale della Resistenza.

Secondo la ricostruzione, il 14enne sarebbe stato attirato nei bagni con una scusa da un gruppo di ragazzi. Qui il 17enne avrebbe estratto un coltello, inizialmente simulando dei colpi per intimidire la vittima, per poi ferirla davvero alla gamba. Dopo il fendente, è scattato il fuggi fuggi generale.

Le indagini, rese difficili dallo stato di forte paura del ragazzo, hanno portato a una perquisizione nell’abitazione del 17enne, dove è stato trovato un coltello a serramanico non compatibile con la ferita. L’arma utilizzata, un coltello a farfalla ancora sporco di sangue, è stata invece rinvenuta poco dopo in un canale di scolo, nascosta da un 15enne nei pressi della municipalità.

Sequestrati anche gli smartphone dei coinvolti, mentre gli investigatori verificano il possibile movente, compresa l’ipotesi di precedenti episodi di bullismo.