Si sono concluse nella giornata di ieri le ricerche di Annabella Martinelli, la 22enne di Padova scomparsa la sera del 6 gennaio. La ragazza è stata trovata impiccata a un albero in località Villa di Teolo, dopo che una donna, che stava passeggiando con il cane, ha notato il corpo della giovane. Il suo corpo è stato trovato a distanza di circa un chilometro dalla bici che aveva lasciato parcheggiata dopo aver pedalato per oltre venti chilometri partendo da casa. In questi giorni i carabinieri avevano sentito numerosi amici, indagando soprattutto sullo zainetto rosso che Annabella portava con sé. Ora, però, lo scenario è cambiato.

I biglietti e l’ipotesi suicidio

L’ipotesi principale è che la 22enne studentessa di Giurisprudenza si sia tolta la vita. Ad affermarlo sono gli inquirenti, a partire dal procuratore capo di Padova Angelantonio Racanelli: “Allo stato attuale non ci sono elementi per ipotizzare responsabilità nei confronti di terze persone, e al momento l’ipotesi più plausibile è quella di un suicidio“. Gli inquirenti, infatti, avrebbero trovato nello zaino di Annabella alcuni biglietti in cui la giovane manifesta l’intenzione di uccidersi, così come a casa erano stati rinvenuti altri scritti compatibili con l’idea del suicidio. Nel giubbotto indossato dalla ragazza sono stati trovati invece il portafoglio che conteneva soldi e documenti e il suo cellulare.

La procura della Repubblica di Padova ha disposto l’autopsia sul corpo della ragazza. Le indagini sono coordinate dalla procura della Repubblica di Padova e i rilievi sono in corso da parte dei carabinieri. Il corpo dovrebbe essere portato all’Istituto di medicina legale di Padova per i rilievi autoptici.

“Si è avverato il peggio. Pensavamo non fosse vero ma è successo”, ha dichiarato Valentino Turetta, sindaco di Teolo. “È stata trovata impiccata a un albero, tra l’altro anche abbastanza vicino alla strada e a dove era stata trovata la bicicletta. Purtroppo, con la folta vegetazione e gli abiti scuri non si vedeva. è un lutto che ha colpito tutta la cittadinanza perché era una settimana che tutti la stavamo cercando e non pensavamo assolutamente di arrivare a questo punto”.