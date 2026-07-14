Un’anziana di 84 anni, malata oncologica e con un peso di appena 39 chili, sarebbe stata sollevata da terra e scaraventata al suolo dal violento spostamento d’aria provocato dalle pale di un elicottero del 118. A distanza di sette anni dai fatti, la Corte d’appello di Venezia ha condannato la società proprietaria del velivolo, affittato dal Suem di Mestre, a risarcire con oltre 120mila euro il figlio della donna.

La ricostruzione

L’incidente risale al 2 aprile 2019 a Ca’ Fornera, a Jesolo, durante un intervento di soccorso per un incidente tra uno scooter e un’auto. L’elicottero era arrivato nel cortile dell’abitazione della donna, rimanendo sospeso per alcuni istanti a un’altezza tra i 5 e i 7 metri. Poco dopo, l’anziana fu trovata a terra, circondata da vasi rovesciati e segni compatibili con un forte spostamento d’aria.

Nessuno assistette direttamente alla caduta, ma la donna raccontò ai soccorritori di essere stata sollevata dal vortice generato dalle pale. In ospedale le furono diagnosticate la frattura del polso destro e dell’omero sinistro, lesioni che compromissero la sua autonomia nei mesi successivi.

I giudici hanno ritenuto valide le ricostruzioni basate sui dati tecnici del volo e sulla consulenza medico-legale, riconoscendo il danno non patrimoniale subito dall’anziana e poi trasferito agli eredi. La donna morì nel gennaio 2020 per cause non legate alla caduta.