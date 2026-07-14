Ha aggredito e minacciato di morte la sua compagna. Per questo un cittadino tunisino di 43 anni, senza fissa dimora, è stato arrestato dalla Polizia locale di Milano in flagranza differita. La vittima ha chiesto aiuto agli agenti dopo un’aggressione avvenuta vicino alla stazione di Lambrate, inviando anche un video delle minacce e alcuni messaggi vocali e testuali.

Soccorsa con lesioni ed escoriazioni, la donna è stata accompagnata al Policlinico e presa in carico dal Servizio Violenza Sessuale e Domestica della Mangiagalli. Il 43enne è stato rintracciato poco dopo e trasferito nel carcere di San Vittore. È gravemente indiziato di maltrattamenti e lesioni aggravate ed è inoltre indagato per violenza sessuale.