Il governo si prepara a una giornata delicata, con due dossier destinati ad avere ricadute politiche: la riforma della legge elettorale e il nuovo pacchetto sicurezza.

Il nuovo pacchetto sicurezza

Il ddl sicurezza potrebbe tornare oggi sul tavolo del Consiglio dei ministri dopo alcune modifiche tecniche. In mattinata è prevista una riunione tecnico-legislativa, poi il testo dovrebbe arrivare al Cdm del pomeriggio. Tra le ipotesi allo studio c’è un’ulteriore stretta contro i cosiddetti “maranza”, con l’estensione alla polizia locale, in determinate situazioni, della possibilità di applicare il fermo preventivo. La misura si inserirebbe nel solco del decreto sicurezza approvato dal governo nei mesi scorsi, che aveva già introdotto norme contro le baby gang e l’uso improprio di coltelli. Chi porta fuori casa senza un valido motivo una lama di almeno 8 centimetri rischia una pena da sei mesi a tre anni di carcere, con aggravanti se il fatto avviene su mezzi pubblici. Prevista anche la sanzione per i commercianti che vendono coltelli ai minori, con multe da 500 a 3mila euro.

Sul fronte politico, Giorgia Meloni segue da vicino anche la partita sulla legge elettorale, che il premier ha sempre definito di competenza parlamentare. La maggioranza è chiamata a mantenere compattezza sugli emendamenti, mentre eventuali divisioni potrebbero aprire problemi per la tenuta dell’esecutivo. La premier, rientrata dal Qatar, dovrebbe presiedere il Consiglio dei ministri previsto nel pomeriggio.