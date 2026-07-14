Israele ha cercato per anni di trasformare l’ex presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad in una sua fonte intelligence con l’obiettivo di riportalo al potere. Alla fine però il suo piano è fallito, nel febbraio scorso.

Alla fine Ahmadinejad si è tirato indietro

Lo riferisce il New York Times citando alcune fonti secondo le quali Ahmadinejad era una tale priorità per Israele che anche il capo del Mossad lo aveva incontrato nel 2024 in Ungheria.

Il 28 febbraio un raid israeliano colpì il compound dell’ex presidente iraniano e, dopo l’attacco, un’auto nera con agenti del Mossad alla guida lo ha prelvato e portato via. Ahmadinejad però è rimasto contrariato per la frenetica operazione: disilluso dal piano israeliano di riportarlo al potere, l’ex presidente iraniano lasciò il rifugio in cui era stato portato e fece perdere le sue tracce.

E’ riapparso in pubblico solo lunedì scorso per una breve comparsa durante il corteo pe i funerali dell’ex guida suprema, l’ayatollah Ali Khamenei. Secondo fonti iraniane, Ahmadinejad è sotto la custodia del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica, agli arresti domicialiari dopo che il regime è venuto a conoscenza delle sue interazioni con Israele.

I primi contatti nel febbraio 2024 a Budapest

I primi contatti di persona fra Ahmadinejad e Israele, riporta il New York Times, risalgono al 2024 in un’università di Budapest, dove l’ex presidente iraniano era stato inviato per partecipare a un evento sul cambiamento climatico.

Ahmadinejad era poi tornato nella capitale ungherese l’anno successivo, dove aveva incontrato l’allora capo dei servizi segreti israeliani, David Barnea. Un faccia a faccia che dimostra quanto Israele riteneva importante reclutarlo e prepararlo come risorsa di intelligence da insediare, al momento opportuno, come nuovo leader dell’Iran.

Poco dopo l’incontro con Barnea, il Mossad aveva informato la Cia di aver stabilito contatti con Ahmadinejad. Il piano israeliano è fallito dopo l’attacco di febbraio all’Iran, quando il Mossad era riuscito a metterlo al sicuro, prenderlo a bordo di una Peugeot nera di fronte al suo compound, appena bombardato.

Ahmadinejad era però apparso frustrato dall’operazione e aveva iniziato ad avere dubbi sull’iniziativa di Israele di riportarlo al potere, tanto da fuggire dal rifugio in cui era stato messo al sicuro.

Israele non ha mai confermato il piano incentrato sull’ex presidente, noto per aver accelerato il programma nucleare iraniano, per aver invocato regolarmente la distruzione di Israele e per aver negato l’Olocausto.

Secondo funzionari statunitensi, negli ultimi anni Israele ha versato segretamente denaro ad Ahmadinejad per coprire le spese di alloggio e viaggio e lo hanno incontrato all’estero in diverse occasioni.