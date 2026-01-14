Un uomo di 88 anni ha ucciso con un colpo di pistola la moglie di 83 anni, da tempo malata, per poi rivolgere l’arma contro di sé, togliendosi la vita. È la ricostruzione effettuata dai carabinieri per i due anziani trovati morti a Cameri, in provincia di Novara: quella di un omicidio-suicidio. La coppia viveva in una villetta di strada Ceppo, una zona residenziale del comune dell’Ovest Ticino. L’arma, di grosso calibro, era regolarmente detenuta. La Procura di Novara ha disposto l’autopsia sui corpi dei due coniugi trovati morti nella loro villetta di Cameri in provincia di Novara. A trovare i corpi senza vita nella stanza da letto è stato il figlio di 63 anni che ha poi dato l’allarme. L’anziano aveva in pugno la pistola di grosso calibro, che faceva parte della collezione di armi presente in casa.