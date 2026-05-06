Nel tardo pomeriggio di martedì, un uomo di 88 anni di San Pietro in Cariano (Verona) è morto dopo una caduta accidentale nella zona delle ex cave di sabbia di Fumane. (Verona). Il Soccorso alpino di Verona è stato attivato dai carabinieri che hanno anche allertato il 118. A dare l’allarme i familiari dell’88enne che, preoccupati perché non lo vedevano rientrare dalla passeggiata, erano andati a cercarlo.

L’anziano, che era scivolato in una cavità larga 5-6 metri e profonda 4, è stato raggiunto dall’equipe medica e dal tecnico di elisoccorso dell’elicottero di Verona emergenza, sbarcati poco distanti. Il Soccorso alpino, assieme al Soccorso speleologico, è quindi sopraggiunto per eventuale supporto, mentre il personale sanitario ha praticato le manovre di rianimazione all’anziano, purtroppo inutilmente. Il medico ha solamente potuto constatare il decesso dell’uomo dovuto ai gravi traumi riportati. La salma è stata imbarellata e sollevata con un paranco verso l’alto per essere riportata sulla strada, distante un centinaio di metri, e affidata al carro funebre. Sul posto anche i Vigili del fuoco.