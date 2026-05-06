Una nave portacontainer della compagnia francese Cma-Cgm è stata “bersaglio di un attacco” nello Stretto di Hormuz. L’attacco è avvenuto nella giornata di ieri. Secondo Al-Jazeera e altri media si tratterebbe della nave “San Antonio”. La compagnia ha spiegato che l’attacco ha provocato feriti tra i membri dell’equipaggio e diversi danni alla nave. I membri dell’equipaggio feriti sono stati evacuati e stanno ricevendo assistenza medica: stando all’agenzia turca Anadolu, si tratterebbe di cittadini filippini.

L’agenzia britannica per la sicurezza marittima Ukmto aveva segnalato che una nave mercantile era stata colpita intorno alle 18:30 di ieri ora di Londra (le 20:30 italiane, ndr) da un proiettile di origine sconosciuta nello Stretto di Hormuz, senza tuttavia identificarne la fonte.

Si tratta della stessa nave? Per il momento Parigi non conferma. “Comunicheremo quando avremo elementi” fa sapere il Governo tramite il ministero degli Esteri. La conferma arriva per il momento dall’armatore proprietario della nave che batte bandiera maltese.