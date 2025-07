Dramma nel centro storico di Marsala, in provincia di Trapani, dove un uomo di 80 anni è morto mentre cercava di recuperare la sua bicicletta rubata. Secondo una prima ricostruzione, l’anziano si era recato in un bar in via Vincenzo Pipitone per fare colazione, lasciando la bici parcheggiata all’esterno. Un uomo, approfittando della distrazione del pensionato, l’avrebbe rubata e si sarebbe dato alla fuga. L’80enne, accortosi del furto, lo avrebbe inseguito a piedi per circa 500 metri. Durante la corsa, però, si è accasciato al suolo, probabilmente colto da un malore improvviso, e non si è più ripreso.

Indagini in corso per identificare il ladro

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. La polizia è arrivata poco dopo per avviare le indagini. Gli agenti stanno ora esaminando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per cercare di identificare il responsabile del furto e ricostruire con precisione quanto accaduto. L’ipotesi più probabile è che l’anziano sia morto a causa di uno sforzo eccessivo durante l’inseguimento.