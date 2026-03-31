È morto davanti al figlio mentre cercavano di domare le fiamme scoppiate da un incendio innescatosi mentre bruciavano delle sterpaglie nel loro terreno. L’incidente è avvenuto lunedì 30 marzo, in località Sacca di Esine, nel Bergamasco. La vittima è un uomo di 92 anni, che ha perso la vita sotto gli occhi del figlio. L’allarme è scattato attorno alle 14.20. Come si legge su Brescia Today, sul posto sono intervenuti i carabinieri insieme ai Vigili del Fuoco.

Padre e figlio avevano acceso un fuoco per bruciare rovi e sterpaglie nei pressi di una legnaia. Le fiamme, però, alimentate dal vento, si sono rapidamente propagate fino a raggiungere il capanno, avvolgendolo in pochi istanti. Il 92enne è stato improvvisamente colto da un malore ed è crollato al suolo davanti al figlio, che ha subito lanciato l’allarme. Inutile l’arrivo del 118, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.