Salvatore Riccobene, 90 anni, il mese scorso, nonostante l’età, era intervenuto per difendere una donna che viveva nel suo palazzo. La sua vicina veniva spesso molestata da uno stalker, così l’anziano ha tentato di difenderla. Riccobene, però, ha avuto la peggio ed è stato aggredito dall’uomo, riportando diverse ferite e la frattura di alcune costole. È successo a Mortara, in provincia di Pavia. Riccobene è stato poi trasportato d’urgenza in ospedale, dove le sue condizioni di salute sono progressivamente peggiorate nelle settimane successive all’aggressione.

Morto in ospedale

Riccobene, a causa dell’insorgere di gravi problemi polmonari, è morto in ospedale a distanza di un mese dall’aggressione. La Procura di Pavia ha poi avviato un’indagine, disponendo anche l’autopsia del 90enne. L’uomo che ha aggredito il pensionato, che era stato identificato e più volte denunciato dalla vicina di Riccobene, adesso rischia di essere indagato con l’ipotesi di reato di omicidio preterintenzionale.