Anziano ruba del formaggio in un supermercato e viene arrestato: “I soldi della pensione non mi bastano per vivere”

“Ho rubato perché i soldi della pensione non mi bastano per vivere”. Queste, raccontano le cronache, le parole pronunciate davanti al giudice da un anziano di 78 anni residente nella provincia di Bergamo, sorpreso in un supermercato di Seriate mentre cercava di allontanarsi con del formaggio e altri alimenti per un valore complessivo di circa 40 euro.

La vicenda

L’uomo è stato arrestato giovedì scorso, 5 dicembre. Secondo le cronache, nel tentativo di fuggire, avrebbe anche cercato di investire una cassiera con il carrello. La donna, infatti, insospettita dal suono dell’allarme antitaccheggio, aveva cercato di fermarlo. Processato per direttissima, il 78enne si è scusato dichiarando di aver rubato perché la pensione non era sufficiente a coprire le spese alimentari. Il giudice, considerando il valore esiguo del furto e la situazione di necessità dell’uomo, ha deciso di scarcerarlo.