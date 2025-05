La notizia del giorno sono i nuovi elementi nel caso dell’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. Un messaggio inviato da Paola Cappa, sorella gemella di Stefania, recita: “Mi sa che abbiamo incastrato Stasi”, riferendosi ad Alberto Stasi, ex fidanzato della vittima. Questo messaggio, insieme ad altri elementi raccolti, potrebbe riaprire le indagini sul caso.

In ambito internazionale, il presidente russo Vladimir Putin ha deciso di non partecipare ai negoziati di pace con l’Ucraina previsti a Istanbul, inviando al suo posto una delegazione guidata dall’ex ministro della Cultura Vladimir Medinsky. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha definito la delegazione russa una “farsa”, sottolineando l’importanza di un incontro diretto con Putin per discutere una possibile tregua. Anche il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato che nulla accadrà finché lui e Putin non si incontreranno.

Nel settore culturale, il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha criticato pubblicamente l’attrice Geppi Cucciari e l’attore Elio Germano per le loro dichiarazioni contro le recenti modifiche al tax credit per il cinema. Le nuove regole prevedono criteri più stringenti per l’accesso agli incentivi fiscali, suscitando preoccupazione tra i professionisti del settore.

Nella cronaca italiana, a Fregene, una donna di 60 anni è stata trovata morta nella sua villetta, uccisa da diverse coltellate. A Milano, una ragazza di 14 anni è stata investita e uccisa da un treno mentre attraversava i binari con le cuffie alle orecchie. Sul fronte economico, entrano in vigore le nuove disposizioni sulle accise che influenzeranno i prezzi di benzina e diesel, con possibili ripercussioni sul costo della vita per i cittadini.

E infine, perché no, il genio del giorno: l’uomo che si è presentato in aeroporto con 24mila euro nascosti nella cioccolata.

Ecco le notizie del giorno:

Omicidio di Garlasco, quell’sms della cugina Chiara Poggi: “Mi sa che abbiamo incastrato Stasi

Zelensky: “Erdogan ha riconosciuto la Crimea come Ucraina”. Trump: “Nulla accadrà finché io e Putin non ci incontreremo”

Le voci dal palazzo, Conte: “Su Gaza Meloni è rimasta impietrita”. Renzi: “Spread? La premier conferma la sua incompetenza economica”. Malaguti (FdI): “Teatro di varietà dalle opposizioni”

Crosetto: “Raggiunto il 2% per la Difesa”. Ma alla Nato non basta

Cos’è il tax credit sul cinema e perché il ministro Giuli ha attaccato Elio Germano e Geppi Cucciari

Attraversa i binari con le cuffie, 14enne travolta e uccisa da un treno

Come cambiano i prezzi di benzina e diesel, da oggi in vigore il decreto sulle accise

Donna trovata morta in una villetta a Fregene, è stata uccisa a coltellate

Per la prima volta nella storia, la Coppa America si disputerà a Napoli nel 2027

Il genio del giorno, l’uomo che si è presentato in aeroporto con 24mila euro nascosti nella cioccolata