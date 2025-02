Un uomo di 84 anni è stato aggredito da due cani razza corso a Bagheria, in Sicilia. L’anziano si trovava nella sua campagna, in contrada Amalfitano. Sono state le figlie che, non riuscendo a mettersi in contato con lui, lo hanno cercato dove si era recato. Quando sono arrivate sul posto hanno trovato il cadavere dell’uomo, con profonde ferite alle gambe. L’intervento dei sanitari del 118 non è servito.

In corso le indagini sulla morte dell’anziano

Sono ora in corso le indagini della polizia per accertare le cause della morte dell’uomo. Bisogna capire se l’anziano abbia avuto un malore e le ferite sull’anziano siano state inferte post mortem o se a provocare la morte siano stati effettivamente i morsi inferti dai cani. Responsabili dell’aggressione sarebbero due cani padronali, di razza corso, maschio e femmina.