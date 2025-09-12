La morte di Giorgio Armani, avvenuta a Milano il 4 settembre all’età di 91 anni, ha aperto un capitolo delicato non solo sul piano umano e creativo, ma anche su quello patrimoniale. Cinque giorni dopo la sua scomparsa, il 9 settembre, sono stati aperti due testamenti da lui scritti di proprio pugno, sigillati e custoditi nello studio del notaio Elena Terrenghi. Redatti in forma segreta, i documenti risalgono al 15 marzo e al 5 aprile 2025 e il loro contenuto è stato svelato nelle ultime ore.

Il patrimonio miliardario e la successione nella maison

Il patrimonio di Armani comprende non solo il 99,9% del gruppo di moda – con lo 0,01% già in capo alla Fondazione – ma anche partecipazioni in società italiane e internazionali, come EssilorLuxottica, e un ampio portafoglio immobiliare. Tra le proprietà spiccano residenze prestigiose: la casa di via Borgonuovo a Milano, la villa a Pantelleria, la storica residenza estiva a Forte dei Marmi con la recente acquisizione de La Capannina, oltre a case a Saint Moritz, Parigi e Saint Tropez.

Alla fondazione Giorgio Armani va l’intera proprietà di Giorgio Armani Spa, 9,9% di azioni in proprietà, 90% in nuda proprietà delle azioni di cui l’usufrutto è assegnato a Pantaleo dell’Orco, ai 3 nipoti dello stilista e alla sorella Rosanna. Il compagno e braccio destro dello stilista, Pantaleo dell’Orco, avrà il 40% dei diritti di voto nell’azienda della moda fondata dallo stilista. Il 30% dei diritti spetteranno alla Fondazione, il 15% ciascuno ai nipoti Silvana Armani e Andrea Camerana. È quanto emerge dal testamento dove sono assegnate azioni senza diritto di voto a Roberta Armani e a Rosanna Armani.

La ricerca di un partner nel mondo della moda

Armani ha anche disposto e indicato la strada delle alleanze per la casa di moda, da individuare e finalizzare nell’immediato futuro: “Pongo a carico della Fondazione i seguenti oneri – si legge nel testamento – decorsi 12 mesi ed entro i primi 18 dalla data di apertura della successione, cedere una partecipazione del 15%” in via prioritaria ad uno tra il gruppo Lvmh, EssilorLuxottica, L’Oréal o ad altra società operante nel mondo della moda di pari standing, con cui la Giorgio Armani intrattiene rapporti di partnership. A decidere sarà, al solito, la Fondazione con l’accordo di Dell’Orco (o non essendo più in vita lui, da uno dei nipoti con diritto di voto, Silvana Armani e Andrea Camerana).

Le ville alla sorella e ai nipoti

Giorgio Armani ha lasciato la piena proprietà, pari a una quota del 75%, della società L’Immobiliare Srl alla sorella Rosanna e ai nipoti Andrea Camerana e Silvana Armani, ai quali lascia anche la restante quota pari al 25% in nuda proprietà. L’usufrutto andrà invece a favore del compagno e braccio destro Leo Dell’Orco. Alla società fanno capo gli immobili di Saint Tropez, Antigua, Broni e Pantelleria.

Leo Dell’Orco avrà l’usufrutto a vita del palazzo di via Borgonuovo, a Milano, dove lo stilista viveva e che gli arredi e gli ornamenti, con l’eccezione di un quadro di Matisse e di una foto di Rayman, “non vengano rimossi da dove si trovano” e rimangano come complemento dell’immobile “finché Leo voglia viverci”.

L’omaggio di Milano e l’ultimo saluto

Mentre la questione ereditaria attira l’attenzione internazionale, Milano prepara un tributo all’altezza del suo cittadino illustre. Durante la Milano Fashion Week, dal 23 al 29 settembre, sfileranno le ultime collezioni firmate da Armani: Emporio Armani il 25 settembre al Teatro Armani e la linea principale il 28 settembre a Palazzo Brera. Il 24 settembre aprirà inoltre alla Pinacoteca di Brera una grande mostra celebrativa per i 50 anni della maison, con circa 150 abiti scelti dall’archivio.

Sul fronte istituzionale, la famiglia ha acconsentito all’iscrizione del suo nome al Famedio del Cimitero Monumentale, che avverrà il 2 novembre, mentre per l’intitolazione di una via bisognerà attendere i dieci anni previsti dalla normativa comunale. Intanto, le ceneri dello stilista sono state tumulate nel cimitero di Rivalta di Gazzola, in provincia di Piacenza, durante una cerimonia privata alla presenza dei familiari più stretti e di Leo Dell’Orco.