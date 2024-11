L’Arca di Noè e il percorso che porta al monte Ararat sono probabilmente raffigurati sulla mappa più antica del mondo: risalente a 3.000 anni fa, ritrovata nel 1882, custodita nel British Museum di Londra, è rimasta un mistero per quasi un secolo e mezzo.

L’Ararat è chiamato dagli Armeni Massis, dai Turchi Agrī-Dāgh, dai Persiani Kōh-i Nūḥ, che significa Monte di Noè. Il monte Ararat è ubicato nelle immediate vicinanze del confine tra Turchia, Armenia, Azerbaijan e Iran ed è parte del patrimonio culturale armeno. Un film del 2002 in cui recitò anche Charles Aznavour, tocca il tema del genocidio da parte dei turchi.

Solo di recente gli studiosi del museo londinese hanno decifrato la mappa più antica del mondo e credono che possa condurli alla posizione dell’Arca di Noè, riporta Brooke Steinberg sul Sun.

Arca di Noè memoria babilonese

“Il manufatto babilonese di 3.000 anni fa ha lasciato perplessi gli archeologi per secoli, ma nelle ultime settimane gli esperti ne hanno scoperto il significato”.

La tavoletta di argilla è stata scoperta in Medio Oriente prima di essere acquisita dal British Museum nel 1882.

Fin dal suo ritrovamento, gli esperti hanno cercato di decifrare cosa potessero significare i simboli simili a mappe incisi sul manufatto.

La tavoletta presenta diversi paragrafi in caratteri cuneiformi sul retro e sopra il diagramma della mappa che descrivono la creazione della Terra e cosa esisteva al di là di essa.

Le incisioni sono state chiamate Imago Mundi dagli scienziati secondo i quali esse mmostrano l’antica Mesopotamia, oggi Iraq, circondata dal “Fiume Amaro”, un doppio anello che segna i confini del mondo conosciuto dai Babilonesi.

Ma dopo una approfondita analisi gli esperti ritengono che siano chiari riferimenti a storie della Bibbia. Affermano che il retro del manufatto funge da chiave segreta per mostrare ai viaggiatori il percorso che prenderanno e cosa dovrebbero cercare lungo il cammino.

“Perché è la descrizione dell’Arca che fu costruita, teoricamente, dalla versione babilonese di Noè”, ha affermato l’esperto di cuneiforme del British Museum, Irving Finkel.

Sette leghe per arrivare al monte Ararat

Un passaggio a quanto si dice direbbe che coloro che intraprendono il viaggio devono attraversare “sette leghe per vedere qualcosa di spesso come un parsiktu-vaso”.

La parola “parsiktu” è pensata per aiutare a spiegare le dimensioni di un vascello necessarie per sopravvivere al Diluvio Universale, in base ad altre antiche scritture babilonesi.

Si ritiene che un altro passaggio mostri un percorso e delle istruzioni per arrivare a “Urartu”, un luogo che si ritiene essere dove un uomo e la sua famiglia approdarono in un’arca gigantesca che avevano costruito, secondo antichi poemi mesopotamici, più comunemente nota come Arca di Noè.

“Perché è la descrizione dell’Arca che è stata costruita, teoricamente, dalla versione babilonese di Noè”, ha affermato Irving Finkel.

Urartu, conosciuta anche come Ararat, è una montagna in Turchia e i ricercatori affermano mche sia il luogo in cui si trovava l’arca dopo il diluvio di 150 giorni.

La storia biblica dell’Arca di Noè segue da vicino la versione babilonese.

Nella versione babilonese, il dio Ea mandò un diluvio sulla Terra per distruggere tutta l’umanità, ad eccezione di una famiglia. Utnapishtim costruì un’enorme arca dopo aver ricevuto l’ordine di farlo e la riempì di animali.

I sei mesi successivi furono caratterizzati da terrificanti inondazioni a cui sopravvissero solo Utnapishtim, la sua famiglia e tutti gli animali sull’arca. Quando l’inondazione finì, si trovarono al sicuro su una delle vette dell’Urartu.ml

“In questo racconto, vengono forniti i dettagli e Dio dice ‘Devi fare questo, questo e questo’ e poi il Noè babilonese dice ‘Ho fatto questo, questo e questo. L’ho fatto!'” ha spiegato Finkel. “E ho creato queste strutture come un vaso spesso parsiktu”.

Mentre la storia del Diluvio di Gilgamesh è stata raccontata su numerose tavolette d’argilla risalenti a oltre 3.000 anni fa, si dice che il Diluvio biblico sia avvenuto circa 5.000 anni fa.

I testi biblici raccontano che l’Arca di Noè si posò sui “monti di Ararat” in Turchia dopo un diluvio durato 150 giorni che sommerse la Terra e ogni essere vivente non ospitato all’interno della nave di legno. Il presunto sito dell’arca in Turchia corrisponde alle dimensioni dichiarate nella Bibbia: “300 cubiti, 50 cubiti, per 30 cubiti”, che si traducono in circa 515 piedi di lunghezza, 86 piedi di larghezza e 52 piedi di altezza.

Persiste la controversia sul fatto che la struttura in Turchia sia naturale o creata divinamente, ed è ancora ampiamente dibattuto se il monte turco di Ararat menzionato nei passaggi babilonesi esista davvero.

Andrew Snelling, un giovane creazionista della Terra con un dottorato di ricerca presso l’Università di Sydney, ha affermato in passato che il monte Ararat non poteva essere il luogo dell’arca, affermando che la montagna non si è formata fino a quando le acque del diluvio non si sono ritirate.

Un team di esperti guidato dall’Università Tecnica di Istanbul ha scavato la montagna per anni. Nel 2023, hanno rivelato di aver trovato argilla, materiali marini e frutti di mare. Queste scoperte hanno collocato gli esseri umani sulla scena tra 3.000 e 5.000 anni fa.

La nuova analisi dell’Imago Mundi afferma anche: “Il numero quattro dice ‘Al quarto, al quale devi viaggiare per sette leghe'”, ha indicato il dott. Finkel. Il viaggio alla fine rivela una “nave gigantesca”, una vista che storicamente si pensava fossero i resti di una grande barca.

La tavoletta è stata danneggiata, ma il testo cuneiforme conferma anche diverse altre cose agli scienziati. Una di queste è la fede dei babilonesi nel dio della creazione Marduk. I babilonesi credevano anche in altri mostri mitologici come l’uomo-scorpione e un uccello con la testa di leone chiamato Anzu.

Un altro mistero babilonese è stato recentemente svelato dagli esperti quando una tavoletta contenente un codice è stata finalmente decifrata. I testi appena scoperti rivelano che i babilonesi consideravano le eclissi lunari come terrificanti e minacciosi segni di morte e distruzione.