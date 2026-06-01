Ha pubblicato sui suoi social post per esaltare attentati terroristici compiuti dallo Stato Islamico contro i “Cristiani” e “contro l’Occidente”, per incitare “al martirio” con anche “riferimento al tragico evento” di Modena del 15 maggio. E due giorni fa ha scritto frasi facendo “ritenere verosimile una sua immediata” azione per colpire. Per questo motivo la Procura di Milano ha fermato Zakaria Ben Haddi, 21 anni, con l’accusa di terrorismo internazionale. Dall’inchiesta del pm Alessandro Gobbis e del procuratore Marcello Viola il ragazzo, nato in Italia da genitori marocchini e residente in Brianza, il 9 giugno sarebbe volato in Marocco.

Il ragazzo è stato interrogato oggi dal Gip Rossana Mongiardo e si è difeso dicendo che i suoi post avevano soltanto scopi “divulgativi”. Il ragazzo rischia ora che il suo ferma venga convalidato con l’applicazione della custodia cautelare in carcere. Per quanto riguarda il riferimento a Modena, ha affermato di sapere che non è stato un attentato terroristico, ma ha comunque pubblicato il video dell’auto che travolge i passanti. Sul biglietto per il Marocco, infine, ha affermato che andava a sostenere un esame.