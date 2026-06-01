Allarme “Polyfill” su Smart TV Samsung: popup sospetto e richiesta credenziali agli utenti
Da diverse ore numerosi utenti italiani stanno segnalando la comparsa di una strana schermata pop-up sulle Smart TV Samsung. L’avviso richiede l’inserimento di credenziali personali e fa riferimento al termine “Polyfill”, un componente generalmente utilizzato nei browser più datati per garantire la compatibilità con funzioni web avanzate.
Secondo le testimonianze raccolte sui forum ufficiali e sulle community dedicate, il messaggio apparirebbe durante la visione di alcuni canali del digitale terrestre. In molti casi, la schermata non scompare nemmeno cambiando canale e tende a “bloccarsi” sullo schermo, rendendo difficoltosa la normale fruizione dei contenuti televisivi.
Gli utenti riferiscono inoltre che riavvii, spegnimenti e accensioni del televisore non risolvono il problema, che continua a ripresentarsi in modo intermittente su determinati canali.
Possibili cause: HbbTV e dominio sospetto
Tra le ipotesi più accreditate c’è un possibile malfunzionamento legato allo standard HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV), utilizzato per integrare contenuti televisivi tradizionali con servizi interattivi online, come replay dei programmi o informazioni aggiuntive.
In questo contesto, alcune emittenti potrebbero aver riscontrato anomalie con i propri fornitori di servizi, generando un comportamento anomalo collegato al dominio “polyfill.io”. La schermata visualizzata dalla TV sembrerebbe richiedere credenziali come nome utente e password, un elemento che solleva forti dubbi sulla sicurezza.
Non esiste al momento una conferma ufficiale da parte di Samsung, ma non si esclude che si tratti di un errore software o di una configurazione errata del sistema HbbTV. In ogni caso, gli esperti consigliano di non inserire alcun dato personale.
Soluzioni e consigli per gli utenti
In attesa di un aggiornamento ufficiale o di una correzione da parte del produttore, una delle soluzioni più efficaci sembra essere la disattivazione dello standard HbbTV. È possibile farlo accedendo alle impostazioni della TV, entrando nella sezione “Trasmissioni avanzate” e successivamente nelle “Impostazioni HbbTV”, dove si può disabilitare il servizio.
Un’ulteriore misura consigliata è la cancellazione dei dati di navigazione della Smart TV, così da ridurre eventuali residui di configurazioni problematiche.
Sebbene questa procedura possa limitare alcune funzionalità interattive, come i contenuti on demand o le informazioni extra sui programmi, permette di eliminare la comparsa del pop-up e migliorare la stabilità del sistema. Nel frattempo, si raccomanda prudenza e di evitare qualsiasi inserimento di dati sensibili.