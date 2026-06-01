È morta nell’ospedale Garibaldi Centro di Catania, dopo due giorni di agonia, la 49enne che era stata picchiata dal marito nella loro casa del rione Belsito di Misterbianco. Alessandra Bruno era stata colpita più volte alla testa con un corpo contundente che per la Procura sarebbe stato un martello. Il marito 53enne Salvatore Mallamo, è stato arrestato subito dopo l’aggressione dai Carabinieri che erano intervenuti in seguito alla chiamata al 112 di una delle figlie dopo aver visto la madre per terra con una ferita alla testa.

E nella mattinata di oggi si è tenuto davanti al Gip l’interrogatorio di garanzia per Mallamo e il giudice, accogliendo la richiesta della Procura, ha convalidato l’arresto per tentato femminicidio ed emesso nei suoi confronti un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Adesso la procuratrice aggiunta Liliana Todaro, dell’area fasce deboli, e la sostituta Valentina Margio, contesteranno al 53enne il reato di femminicidio.