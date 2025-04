Una vicenda dai contorni ancora poco chiari è emersa nelle ultime ore tra Ferrara e Firenze. Un uomo di 41 anni, di origine africana, fermato dalla polizia di Ferrara per una presunta rapina, avrebbe confessato durante l’interrogatorio di aver ucciso un uomo. Non solo: avrebbe anche condotto gli investigatori in un’area isolata vicino al lago di Bilancino, in provincia di Firenze, dove ha indicato il punto esatto in cui aveva sepolto il cadavere. Il corpo, nascosto sotto terra e fango, è stato recuperato nella notte.

L’identità della vittima e i precedenti

La vittima è Federico Perissi, 45 anni, una guardia giurata la cui scomparsa era già oggetto di indagine da parte della squadra mobile ferrarese. La notizia, riportata da La Nazione, aggiunge un ulteriore elemento inquietante: il 41enne sarebbe lo stesso individuo arrestato poche settimane fa a Firenze per un tentato sequestro di persona in un locale notturno a Novoli, sequestro sventato solo grazie al pronto intervento di un addetto alla sicurezza e della polizia. Gli inquirenti stanno ora cercando di ricostruire il movente dell’omicidio e verificare eventuali collegamenti con altri episodi violenti.