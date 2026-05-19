Momenti di grande sorpresa a Coquitlam, nella Columbia Britannica, in Canada, dove un uomo si è ritrovato davanti a un visitatore decisamente inatteso: un orso nero all’interno del garage della sua abitazione.

La scena è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza della casa e il video sta rapidamente facendo il giro del web. Nonostante la presenza dell’animale, l’uomo ha mantenuto il sangue freddo e ha reagito con calma, evitando movimenti bruschi che avrebbero potuto spaventare l’orso.

L’episodio si è concluso senza conseguenze e l’animale si è successivamente allontanato dall’abitazione. In molte zone del Canada, soprattutto nelle aree vicine ai boschi, incontri ravvicinati con gli orsi non sono così rari, ma immagini come queste continuano a impressionare gli utenti sui social.