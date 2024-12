Arresto digitale: dall'India una nuova truffa via WhatsApp.

Arresto digitale: dall’India una nuova truffa. Ne è stata vittima una donna arrestata digitalmente a cui è stato chiesto di spogliarsi per la “verifica del corpo”, truffata di 1.900 euro.

La donna, di 26 anni, è stata truffata di 1.900 euro dopo che le è stato detto che il suo nome era stato menzionato in un caso di riciclaggio di denaro. La polizia ha anche rivelato che la vittima è stata costretta a spogliarsi durante la sua ordalia in una videochiamata.

La donna ha rivelato nella sua denuncia alla polizia di aver ricevuto una chiamata il 19 novembre in cui i truffatori le hanno detto di essere ufficiali della polizia di Delhi. Dopodiché, hanno continuato a dirle che il suo nome era stato menzionato in un’indagine per riciclaggio di denaro collegata al presidente della Jet Airways incarcerato Naresh Goyal, secondo un rapporto di NDTV. La donna è residente nella zona di Borivali East di Mumbai e lavori nel settore farmaceutico, senza alcun collegamento con Jet Airways.

Una telefonata online che prelude la truffa

Le persone che hanno chiamato l’hanno minacciata dicendole che sarebbe stata arrestata prima di passare a una videochiamata. Le hanno persino detto che avrebbe dovuto prenotare una stanza d’albergo in modo che le indagini potessero essere portate avanti poiché era sotto “arresto digitale”.

Mentre andava avanti, i truffatori hanno detto alla donna di spogliarsi nuda per la “verifica del corpo”, cosa che lei ha fatto. Le è stato anche chiesto di trasferire 1,7 lakh di rupie dal suo conto per la “verifica dei dati bancari”. La donna ha continuato a trasferire l’importo ai truffatori, secondo il FIR.

La vittima si è rivolta alla polizia il 28 novembre dopo aver capito che era tutta una truffa. La polizia di Mumbai ha registrato un caso ai sensi del BNS e dell’IT Act ed è in corso un’indagine.

Come funziona l’arresto digitale

L’arresto digitale è un tipo di truffa in cui le persone ricevono una chiamata, principalmente su WhatsApp, e viene detto loro che sono sotto inchiesta da parte di agenzie governative. Viene loro ordinato di non interrompere la videochiamata e di non parlare a nessuno del caso. Viene quindi chiesto loro di trasferire denaro ai truffatori, dicendo che è necessario per verificare i dati bancari e garantire che verrà restituito se la persona verrà dichiarata innocente.

Anche l’industriale Paul Oswal è stato truffato di quasi un milione di euro in una operazione simile, usando il nome del presidente della Jet Airways Naresh Goyal. Più di recente, un 77enne di Mumbai ha dovuto affrontare la stessa ordalia per un mese, perdendo mezzo milione di euro.