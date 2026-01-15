Ad Atlanta, alcuni ladri hanno rubato un’auto senza però accorgersi della presenza di una bambina di 8 anni che dormiva sul sedile posteriore. I malviventi, dopo aver notato dopo pochi minuti la piccola in auto, hanno deciso di abbandonare la macchina rubata a pochi chilometri di distanza dal luogo del furto. La bambina, però, è rimasta nell’abitacolo, salvata poco dopo da un agente che ha ripreso con la bodycam il salvataggio della piccola.

Il video del salvataggio

L’episodio risale al 16 dicembre ma è stato diffuso solo di recente dalla polizia di Atlanta. Secondo quanto ricostruito, una madre aveva lasciato per pochi istanti la propria auto incustodita di fronte a un negozio. Alla polizia, la donna ha raccontato di aver lasciato il motore acceso con la figlia che dormiva in macchina, seduta sul sedile posteriore. “Sono entrata per un minuto al negozio, ho preso quello che mi serviva, sono uscita e la mia macchina era sparita. Non sapevo dove guardare, quindi ho chiamato la polizia”, ha raccontato la donna.

Dal suo allarme è dunque scattata una ricerca a tappeto da parte degli agenti di polizia, che hanno perlustrato la zona in cerca dell’auto e quindi di sua figlia. Per fortuna, il caso si è risolto rapidamente con il ritrovamento della bimba, che dormiva ancora sul sedile posteriore dell’auto e che presumibilmente non si è accorta di nulla. L’auto, infatti, è stata abbandonata in una zona isolata non troppo distante dal luogo del furto.

La polizia di Atlanta ha poi diffuso il video del salvataggio della piccola. Nelle immagini si vedono gli agenti che localizzano il mezzo prendendo poi in custodia la bambina, riportata sana e salva dalla madre. Gli agenti di polizia, tramite la diffusione del filmato, hanno messo in guardia i genitori: “Anche se vi allontanate brevemente, spegnete l’auto, prendete le chiavi e portate sempre con voi i vostri figli”.