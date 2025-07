La mattina di oggi, sabato 12 luglio, un aereo è stato costretto ad un atterraggio d’emergenza all’aeroporto torinese di Caselle a causa di un incendio scoppiato ad un motore. L’Airbus 320 della compagnia Volotea era partito da Dubrovnik, in Croazia, ed era diretto a Lione dove sarebbe dovuto atterrare alle 10.40.

Il pilota, dopo aver constatato l’incendio al motore e verificato che non si trovava molto distante dall’aeroporto di Caselle, dopo aver attivato le procedure d’emergenza ha chiesto e ottenuto la possibilità di atterrare in sicurezza. L’aereo è quindi atterrato alle 10.28 e nessun passeggero a bordo ha avuto problemi.

Volotea, in un comunicato ha spiegato: “L’atterraggio è avvenuto senza alcun problema e tutti i passeggeri e l’equipaggio sono sbarcati tranquillamente dall’aereo. Al momento i passeggeri sono assistiti dall’aeroporto e dal personale Volotea e saranno riprotetti fino a destinazione finale”. L’aeroporto “è stato chiuso solamente per permettere all’airbus di Volotea le manovre di atterraggio”. Stessa cosa è stata comunicata dalla Sagat, la società gestrice di Caselle: come da procedura è stata data priorità al volo con l’emergenza e l’aeroporto è stato chiuso solo per permettere l’atterraggio dell’Airbus.

Ci sono stati diversi ritardi sia nelle partenze che negli arrivi con alcuni voli che sono stati deviati. Tra questi un aereo della Ryanair previsto in arrivo a Torino da Bari alle 9:35. Il velivolo ha ripreso quota alle 10 ed è atterrato a Malpensa. Il volo ITA Airways AZ1421 da Roma Fiumicino, alle 10:10 ha invece raggiunto Milano Linate.