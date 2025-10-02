Ci sono due bambini tra i cinque feriti nell’incidente che stamani intorno alle 9 ha causato tre morti lungo la statale Aurelia a Grosseto, in carreggiata nord.

I mezzi coinvolti sono un furgone e un bus a 9 posti con a bordo turisti.

Due bambini fra i cinque feriti

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, i due mezzi, entrambi in transito sulla corsia nord, sono entrati in collisione.

Le due squadre dei vigili del fuoco intervenute insieme al funzionario di servizio hanno provveduto a estrarre i feriti dai mezzi per affidarli ai sanitari.

Dei feriti due sono stati portati all’ospedale di Siena, due a quello di Grosseto e uno a Careggi a Firenze. Intervenuti due elisoccorso. La statale è stata bloccata in direzione nord.