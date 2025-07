Aurora Ruta, 17 anni, è scomparsa da tre giorni e le sue tracce sembrano essersi dissolte nel nulla. Originaria di Portacomaro, in provincia di Asti, Aurora è stata vista per l’ultima volta lunedì 21 luglio alle 17:20, quando le telecamere della stazione di Torino Porta Nuova l’hanno ripresa mentre scendeva da un treno proveniente da Asti. Era diretta dalla sorella maggiore, residente nel capoluogo piemontese, ma non è mai arrivata a destinazione. La ragazza ha lasciato a casa il cellulare e il portafoglio, circostanza che rende più difficile rintracciarla e che ha subito destato grande preoccupazione tra familiari e amici.

Una giovane brillante, segnata da un grande dolore

Aurora è descritta come una studentessa brillante, sensibile e riservata. Frequenta l’indirizzo chimico all’Itis Artom di Asti e ha ottenuto una borsa di studio per meriti scolastici. Al momento della scomparsa indossava una maglietta bianca, pantaloncini neri e ciabatte rosa; non aveva bagagli con sé. Il giorno della sua scomparsa coincide con un evento doloroso: il quarto anniversario della morte della madre, Loredana. Un ricordo che ogni anno riapre ferite profonde nella giovane, tanto che l’associazione Penelope Piemonte ha richiesto di rivedere la classificazione del caso, finora considerato come un allontanamento volontario.



Le ricerche in corso e l’appello del padre

Le forze dell’ordine hanno attivato un’ampia operazione di ricerca tra Asti e Torino. Sono impiegati carabinieri, polizia, guardia di finanza, unità cinofile e droni. La famiglia ha lanciato numerosi appelli pubblici, in particolare il padre, che ha chiesto a chiunque possa aver visto la figlia di farsi avanti.