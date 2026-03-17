Si sono concluse tragicamente le ricerche del ragazzo di 27 anni scomparso nelle scorse ore a Toirano. Il corpo del giovane è stato ritrovato senza vita nel fiume Varatella, dopo ore di ricerche concentrate soprattutto nella zona del Salto del Lupo.

L’allarme era scattato nella notte tra domenica e lunedì, quando un equipaggio di un’ambulanza di passaggio aveva notato un’auto ferma a bordo strada con le portiere aperte. Pensando a una possibile emergenza, i soccorritori si erano fermati per controllare la situazione. All’interno del veicolo però non c’era nessuno. Sul sedile erano stati trovati il telefono cellulare e un biglietto, elementi che avevano subito fatto scattare la segnalazione alle forze dell’ordine.

Le ricerche dei soccorritori

Attraverso la targa del mezzo gli investigatori sono riusciti a risalire al proprietario: un giovane di 27 anni residente a Pietra Ligure. Il ragazzo era uscito di casa nelle ore precedenti senza dare spiegazioni, circostanza che ha spinto le autorità ad attivare immediatamente le procedure previste per le persone scomparse.

Nella zona sono intervenute numerose squadre di soccorso. Alle ricerche hanno partecipato vigili del fuoco, protezione civile, forze dell’ordine e operatori del soccorso alpino. L’area è particolarmente impervia e per questo è stato necessario utilizzare anche un elicottero per controllare dall’alto la valle e raggiungere i punti più difficili.

Il ritrovamento del corpo

Le operazioni, iniziate durante la notte, sono proseguite per tutta la giornata di lunedì. Purtroppo, con il passare delle ore, le speranze di ritrovare il giovane in vita si sono affievolite. Nella tarda mattinata il corpo senza vita del 27enne è stato individuato nei pressi della cava Marchisio, all’interno del fiume Varatella.

Sommozzatori e tecnici del soccorso alpino si sono occupati del recupero della salma, successivamente trasferita in obitorio e messa a disposizione dell’autorità giudiziaria. Secondo i primi elementi emersi dalle indagini, il biglietto trovato nell’auto sarebbe un messaggio di addio lasciato dal giovane prima della tragedia.