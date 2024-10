Nella notte scorsa, una terribile tragedia ha scosso la città di Carini (Palermo). Francesca Sicurella, una donna di 40 anni, infermiera presso l’ospedale Cervello, ha perso la vita in un drammatico incidente stradale. L’impatto è avvenuto in via Bernardo Mattarella, nei pressi dell’intersezione con via Amerigo Vespucci. La vittima, che stava tornando a casa dopo una serata trascorsa a una festa, era madre di due bambine ed era sposata. Il tragico incidente ha suscitato grande dolore nella comunità locale e tra i suoi colleghi.

L’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, la donna viaggiava da sola a bordo della sua Opel Crossland quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del veicolo. L’incidente è avvenuto nei pressi del Bioparco di Carini, dove l’auto si è schiantata contro il muro che delimita un sottopasso che porta verso il lungomare. L’impatto è stato violentissimo, tanto che il veicolo è stato rapidamente avvolto dalle fiamme. I soccorsi sono stati allertati da alcuni automobilisti di passaggio, che hanno assistito alla scena e hanno immediatamente chiamato il numero di emergenza.

L’intervento dei soccorsi

Dopo le segnalazioni arrivate al 112, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri del Nucleo radiomobile e i sanitari del 118. Purtroppo, nonostante la prontezza dell’intervento, per Francesca Sicurella non c’è stato nulla da fare. Il fuoco ha completamente distrutto l’auto e la donna è morta carbonizzata all’interno del veicolo. Solo dopo lo spegnimento delle fiamme è stato possibile rinvenire il corpo della vittima.

Le indagini

Le autorità locali, tra cui la polizia municipale, hanno immediatamente avviato le indagini per chiarire le esatte dinamiche dell’incidente. Sono state acquisite le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona, che confermano l’assenza di altri veicoli coinvolti nell’accaduto. È attesa l’ispezione del medico legale per ulteriori accertamenti sulla causa del decesso. Al momento, rimangono ancora molti interrogativi sulla causa della perdita di controllo del veicolo.